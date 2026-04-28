Capacita DIF a medios en enfoque de derechos de la niñez en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan promover cobertura informativa responsable sobre niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal impartió una capacitación dirigida a representantes de medios de comunicación, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en la cobertura informativa.

La actividad forma parte de una estrategia institucional para sensibilizar a comunicadores sobre su papel en la construcción de entornos seguros y respetuosos para la niñez.

“Queremos que tengan las mejores herramientas para que su trabajo sea ético y respaldado jurídicamente”

- Publicidad - HP1

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez Parada, destacó la importancia de los medios como aliados en la promoción de contenidos responsables, al tiempo que reconoció su labor en la difusión de temas sociales.

La capacitación fue impartida por especialistas de los Centros de Atención Psicológica, quienes abordaron el tema de narrativas responsables desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, con énfasis en el tratamiento adecuado de la información.

Durante la sesión, se subrayó la necesidad de evitar prácticas que vulneren derechos, así como de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la comunicación pública.

“Creemos que entre todos podemos hacer un mejor trabajo por nuestra niñez y adolescencias”

Esta acción se enmarca en el eje transversal “Juárez con Presente y Futuro”, enfocado en la protección y desarrollo integral de la infancia, así como en la campaña “Creciendo libres”.

El DIF Municipal reiteró que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la corresponsabilidad entre instituciones y medios de comunicación para garantizar entornos informativos más éticos y protectores en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.