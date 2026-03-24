Ofrecerán talleres artísticos gratuitos en centros comunitarios de Juárez

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Programa “Juárez en Red” llevará cultura y formación a zonas vulnerables de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios, en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), anunció la implementación de talleres artísticos gratuitos como parte del programa “Juárez en Red, sumando voluntades por la cultura”.

La estrategia busca acercar el arte y la cultura a la población, especialmente en zonas vulnerables, mediante actividades formativas que fortalezcan el desarrollo integral y el tejido social.

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El director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que los talleres iniciarán el próximo 13 de abril y abarcarán disciplinas como canto, dibujo, ballet clásico, guitarra y ritmos latinos.

Estas actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, aprovechando los 41 centros comunitarios con los que cuenta la dependencia para ampliar la cobertura del programa.

“Sumamos voluntades para llevar estas actividades culturales a la comunidad y generar un impacto positivo en la población”, señaló.

Por parte de la UACJ, se destacó que la institución aportará infraestructura, logística y personal capacitado para la ejecución de los talleres, como parte de su compromiso con la comunidad.

Entre las sedes se encuentran el Centro Comunitario Riberas del Bravo, Kilómetro 20, Granjas de Chapultepec, Francisco I. Madero y Revolución Mexicana, donde se impartirán las distintas disciplinas en horarios vespertinos.

Las autoridades informaron que la inscripción será directa en cada centro comunitario, sin costo para los participantes.

Se estima que este programa beneficie a cerca de 25 mil personas, al garantizar el acceso a actividades culturales y educativas en diversos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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