Respaldan diputados de Morena a Pérez Cuéllar por tema de deuda fiscal en Juárez

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Alcalde reitera disposición a comparecer y acusa retrasos en el Congreso para esclarecer el caso.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado manifestaron su respaldo al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en el contexto del debate por la deuda fiscal heredada de administraciones anteriores.

Durante su visita al Poder Legislativo, el alcalde reiteró su disposición para comparecer ante las y los legisladores y explicar el origen y manejo de estos pasivos, que corresponden principalmente al periodo 2017-2021.

“Estamos listos para comparecer y explicar lo que pasó sobre la deuda fiscal”

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Pérez Cuéllar señaló que ya comunicó formalmente su intención de presentarse, aunque solicitó que el ejercicio se realice con tiempos definidos y sin convocatorias de último momento.

Asimismo, acusó que la postergación del proceso responde a decisiones de otros grupos parlamentarios, a quienes atribuyó la falta de avances en la realización de la comparecencia.

El edil sostuvo que la actual administración ha trabajado en la regularización del adeudo, que derivó de omisiones en el pago de impuestos relacionados con la nómina en años anteriores.

“Es un tema de informar al pueblo de Chihuahua sobre lo que se está haciendo”

De acuerdo con la información expuesta, el Municipio ha cubierto más de 200 millones de pesos entre 2024 y 2025 para reducir esta carga financiera, mientras que para 2026 se contempla un monto pendiente superior a los 100 millones de pesos.

Además, indicó que se gestiona un convenio con autoridades hacendarias que permitiría reducir significativamente el adeudo, mediante un esquema de estímulo fiscal.

El tema continúa en discusión en el ámbito legislativo, en espera de que se concrete la comparecencia y se definan responsabilidades sobre el origen de la deuda.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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