Celebran segunda fecha del off road con intensa competencia en Samalayuca 200

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Más de 50 equipos participaron en la jornada del Campeonato Betance Trucking 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La segunda fecha del campeonato estatal de off road se desarrolló con alta participación en la carrera D’Carlo Samalayuca 200, donde 50 equipos compitieron en distintas categorías durante el fin de semana.

El evento, organizado por XACOR Series como parte del Campeonato Betance Trucking 2026, reunió a competidores en las modalidades Quad y Cross, con presencia en categorías profesional, intermedia y novatos.

“Se contó con la participación de 50 equipos en distintas modalidades”

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Entre los resultados, Armando Ávila destacó al obtener el primer lugar en dos categorías, mientras que Antonio Ramírez y Daniel Acosta también figuraron entre los ganadores en sus respectivas divisiones.

En otras categorías, sobresalieron pilotos como José Márquez, Arturo Aranda y Noel Jurado, mientras que en las divisiones principales Cross Pro y Quad Pro, los triunfos fueron para Charly Manson y Christopher López.

La competencia también incluyó participación internacional, con corredores provenientes de Texas y Nuevo México, así como de distintos estados del norte del país, lo que refuerza el carácter regional y competitivo del evento.

“Destacó la presencia de participantes del sur de Estados Unidos”

En las categorías intermedias y novatos, nombres como Jorge Arellano, Zair Hernández, Santiago Rodríguez y Víctor Fox lograron posicionarse entre los mejores tiempos.

La siguiente fecha del campeonato está programada para el 16 de mayo con la “Queen Race”, evento enfocado en reconocer la participación de mujeres dentro del off road, ampliando la agenda deportiva en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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