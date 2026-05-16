Acusa Cuauhtémoc Estrada campaña del PAN para ocultar crisis de seguridad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Coordinador de Morena atribuye ataques contra Claudia Sheinbaum al fracaso del Gobierno estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó al Gobierno de Chihuahua y al PAN de impulsar una campaña de ataques y difamaciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para intentar desviar la atención de la crisis de inseguridad en la entidad.

El legislador sostuvo que la administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos enfrenta un deterioro en materia de seguridad pública y carece de resultados en el combate a la violencia.

- Publicidad - HP1

“La guerra sucia del PAN no podrá ocultar el fracaso de Maru Campos en materia de seguridad”.

Estrada Sotelo afirmó que mientras el Gobierno federal mantiene altos niveles de aprobación ciudadana y avances en indicadores de seguridad, Chihuahua registra un incremento en hechos violentos y una falta de coordinación institucional.

Durante su posicionamiento, el diputado destacó la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Según señaló, el modelo federal se basa en inteligencia, prevención y atención a las causas estructurales de la violencia.

“Han reducido hasta en un 41 por ciento el índice de homicidios en lo que va de su administración”.

El coordinador parlamentario aseguró que Chihuahua enfrenta actualmente una crisis de inseguridad que ha colocado al estado entre las entidades con mayores índices delictivos del país.

Asimismo, acusó a funcionarios estatales de privilegiar actividades políticas sobre tareas relacionadas con seguridad pública y atención ciudadana.

Cuauhtémoc Estrada sostuvo que el Gobierno estatal busca ocultar su falta de resultados mediante campañas mediáticas y confrontación política contra el Gobierno federal.

El legislador también señaló que la administración estatal ha recurrido al gasto público sin obtener resultados tangibles en materia de seguridad y prevención del delito.

Finalmente, reiteró que Morena mantendrá críticas hacia el desempeño del Gobierno estatal y sostuvo que la ciudadanía distingue entre los resultados del Gobierno federal y la situación de inseguridad que enfrenta Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.