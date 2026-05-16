Reciben con protestas a líderes de Morena en aeropuerto de Chihuahua

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Manifestantes lanzan consignas contra Andy López Beltrán y Ariadna Montiel previo a marcha contra Maru Campos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Dirigentes nacionales de Morena fueron recibidos este sábado con protestas y consignas a su llegada al aeropuerto de Chihuahua, previo a la marcha convocada en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Entre los integrantes de la comitiva que arribó a la capital del estado se encontraban Ariadna Montiel y Andrés López Beltrán, quienes viajaron para participar en la movilización programada para esta tarde.

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El grupo llegó alrededor de la 1:08 de la tarde a bordo del vuelo 104 de Aeroméxico, momento en el que un grupo de manifestantes ya los esperaba en la zona de salidas de la terminal aérea.

Los inconformes portaban pancartas y lanzaron consignas de rechazo contra los dirigentes morenistas durante su salida del aeropuerto.

De acuerdo con los reportes, personal de seguridad acompañó a los dirigentes nacionales y abrió paso entre los manifestantes para facilitar su salida de las instalaciones.

La movilización convocada por Morena está programada para iniciar a las 16:00 horas en el monumento a Francisco Villa y concluir en la zona centro de Chihuahua capital.

Pese a los momentos de tensión registrados en el aeropuerto, no se reportaron enfrentamientos mayores ni personas lesionadas.

Los dirigentes de Morena lograron retirarse del lugar y abordar los vehículos que los trasladaron hacia la ciudad para integrarse a las actividades políticas programadas para este sábado.

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