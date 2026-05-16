Afirma Cruz Pérez Cuéllar que “ni el miedo ni los bloqueos” frenaron marcha de Morena

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El alcalde de Juárez acusó intentos de obstaculizar la movilización realizada en Chihuahua capital

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Henández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que la marcha convocada por Morena en Chihuahua capital logró realizarse pese a los bloqueos carreteros, protestas y actos que, dijo, buscaron desalentar la participación ciudadana.

Al concluir la movilización, el edil juarense afirmó que la asistencia reflejó el respaldo de simpatizantes y ciudadanos que acudieron “por convicción” a manifestarse en defensa de la soberanía nacional.

“Ni el miedo, ni los bloqueos, ni la guerra sucia pudieron apagar la voz de un pueblo que decidió defender su tierra y su soberanía”, expresó Cruz Pérez Cuéllar.

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El alcalde hizo referencia a los bloqueos reportados en distintos puntos carreteros rumbo a Chihuahua capital, los cuales provocaron retrasos en el traslado de participantes.

De acuerdo con reportes de Morena, simpatizantes de la gobernadora María Eugenia Campos realizaron cierres desde temprana hora en la carretera Juárez-Chihuahua, particularmente en la zona de El Sauz, además de movilizaciones en casetas de cobro como Sacramento y Cuauhtémoc.

También se reportaron protestas en el aeropuerto de Chihuahua durante la llegada de integrantes de la dirigencia nacional de Morena encabezados por Ariadna Montiel.

Pérez Cuéllar sostuvo que la movilización tuvo como objetivo expresar rechazo a acciones del gobierno estatal y respaldar la postura del movimiento frente al caso relacionado con el operativo en la Sierra Tarahumara.

El edil reiteró que Chihuahua “salió a las calles” frente a lo que calificó como decisiones que favorecen intereses externos, en referencia a la polémica sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses durante el operativo realizado en el municipio de Morelos.

La marcha fue convocada por Morena en medio de las investigaciones federales y estatales derivadas del desmantelamiento de un narcolaboratorio y la muerte de ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero ocurrido en abril pasado.