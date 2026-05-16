Califica fundador de Morena en Juárez como “histórica” la marcha contra Maru Campos

Publicidad - LB2 -

El profesor Magdaleno Silva afirmó que existe cansancio social por el actuar del gobierno estatal y respaldó la movilización encabezada por Morena

Chihuahua, Chih. (ADN/Karina Villegas/Ángeles Gómez ) – El profesor Magdaleno Silva, identificado como uno de los fundadores de Morena en Ciudad Juárez, calificó como “histórica” la marcha realizada en la ciudad de Chihuahua contra el gobierno estatal y aseguró que la ciudadanía “ya entendió” que la gobernadora María Eugenia Campos ha cometido errores que afectan a la población.

Durante una transmisión realizada en el recorrido hacia Palacio de Gobierno, el activista y exdirigente magisterial sostuvo que la movilización representa un momento importante para la historia política del estado.

“Esta fecha va a ser histórica en los anales del estado de Chihuahua”, expresó.

- Publicidad - HP1

Silva señaló que la manifestación refleja el descontento social hacia la administración estatal y consideró que existe un hartazgo ciudadano por las decisiones del gobierno encabezado por Maru Campos.

“La gente entendió que la gobernadora ha caído en una serie de errores y lo peor de ellos es que ha estado traicionando al pueblo”, declaró.

El fundador morenista comparó la movilización con antiguas marchas magisteriales realizadas en Chihuahua, aunque destacó que en esta ocasión fue organizada directamente por un partido político.

Recordó que durante años participó en movilizaciones sindicales junto a miles de maestros, pero reconoció que le llamó la atención la capacidad de convocatoria de Morena en esta protesta.

“Llama la atención que un partido político haya organizado esta manifestación”, comentó.

El profesor también afirmó que la movilización fue impulsada por el cansancio de simpatizantes y ciudadanos frente a las acciones del gobierno estatal.

La marcha fue convocada por Morena en medio de la confrontación política derivada de las investigaciones sobre el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y la presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados al caso.