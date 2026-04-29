Avanza organización del Xokerball 2026 en Ciudad Juárez

Torneo internacional reunirá a selecciones de más de 10 países en la Plaza de la Mexicanidad en mayo.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales avanzan en la organización del torneo internacional Xokerball 2026, que se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad, con el objetivo de posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos de alcance global.
Durante una reunión de coordinación encabezada por el Instituto Municipal del Deporte, dependencias de seguridad, protección civil y organizadores revisaron los detalles logísticos para la realización del evento, que contempla jornadas de partidos de 8:00 a 22:00 horas.
“La entrada será gratuita para todas las familias”
El torneo, en modalidad de futbol 6 contra 6, prevé la participación de selecciones de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, Colombia y Bélgica, entre otros, además de México como anfitrión.
Se estima la asistencia de más de 4 mil personas por partido, lo que implicará un operativo integral para garantizar seguridad, movilidad y servicios durante el evento.
Como parte de la logística, se instalará un estadio móvil cuyo montaje iniciará en los primeros días de mayo y concluirá antes del arranque oficial, además de áreas para vestidores, venta de alimentos y espacios para convivencia familiar.
La inauguración incluirá un espectáculo con luces, drones y pirotecnia, mientras que también se habilitará una cancha adicional para el uso del público.
Autoridades destacaron que este evento busca impulsar el turismo deportivo y la activación económica, al atraer visitantes nacionales e internacionales a la ciudad.
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