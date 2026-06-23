Exige PAN aclarar asistencia de síndica al registro de Cruz Pérez Cuéllar

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El partido cuestionó la participación de funcionarios municipales en un acto partidista realizado durante horario laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez solicitó una explicación pública sobre la presencia de la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, en el registro de Cruz Pérez Cuéllar como aspirante de Morena a la candidatura al Gobierno de Chihuahua.

La dirigencia panista señaló que la participación de servidores públicos municipales en actividades de carácter partidista debe aclararse, particularmente cuando estas se realizan en días y horarios laborales.

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El presidente del PAN en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, sostuvo que mientras la ciudad enfrenta diversos retos en materia de servicios y atención gubernamental, funcionarios municipales acudieron al evento político celebrado en la Ciudad de México.

“Mientras Juárez está abandonada, ellos andaban de aplaudidores en un acto partidista en día y horario laboral”, expresó.

Entre las personas que aparecieron en imágenes difundidas del evento se encuentra la síndica Ana Carmen Estrada, además de legisladoras federales y locales, así como figuras del ámbito deportivo y social.

El PAN planteó diversos cuestionamientos relacionados con la asistencia de funcionarios públicos al registro del alcalde con licencia, entre ellos si contaban con permisos o licencias para ausentarse de sus responsabilidades institucionales.

Asimismo, pidió que se informe si la participación ocurrió por decisión personal o si existió alguna instrucción administrativa para acudir al evento.

La dirigencia panista también solicitó esclarecer si se utilizaron recursos públicos o tiempo laboral para actividades político-partidistas, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones en las que participaron los servidores públicos.

El partido señaló que resulta especialmente relevante aclarar la situación en el caso de la Sindicatura, debido a que entre sus atribuciones se encuentra la vigilancia del correcto uso de los recursos municipales y la supervisión del desempeño de la administración pública.

Hasta el momento, las personas señaladas por el PAN no habían emitido una postura pública sobre los cuestionamientos planteados por la dirigencia municipal del partido.

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