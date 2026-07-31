Aclara Sheinbaum que sanciones a medios se aplicarían por omisiones administrativas

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La presidenta afirmó que los lineamientos están en consulta y descartó castigos a comunicadores por el contenido de sus publicaciones.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias no contemplan sanciones contra medios de comunicación o periodistas por el contenido que difundan.

La mandataria explicó que las posibles medidas estarían relacionadas con el incumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de una persona responsable de defender los derechos de las audiencias en las empresas de radio y televisión.

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“Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias”.

Sheinbaum precisó que los lineamientos todavía se encuentran en consulta pública, por lo que su contenido puede recibir observaciones y modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que la regulación busca garantizar el derecho a la información y señaló que deberá quedar claramente establecido que no existe intención de censurar a periodistas o comunicadores.

“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”.

La presidenta agregó que solicitó a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, establecer contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y con otros sectores que hayan expresado dudas sobre los lineamientos.

El objetivo de esos acercamientos será aclarar el alcance de la regulación propuesta y atender las observaciones presentadas durante el periodo de consulta pública.

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