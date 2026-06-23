¡Que flote la perla!

Publicidad - LB2 -

En los últimos días ha comenzado a circular una pregunta que ha despertado curiosidad entre muchos juarenses: ¿podría la Patrulla Espiritual abrir una sede en Ciudad Juárez?

Para quienes no están familiarizados con el fenómeno, la Patrulla Espiritual es un proyecto originario de Tijuana encabezado por Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como Chiquilín. A través de recorridos en calles, parques y espacios públicos, busca acercarse a personas en situación de calle o con problemas de adicción para ofrecerles una oportunidad de rehabilitación y reintegración social. Su trabajo ha alcanzado gran notoriedad en redes sociales y recientemente se ha hablado de la posibilidad de extender sus actividades a nuestra ciudad.

- Publicidad - HP1

Parte de su identidad está ligada a una expresión que ya se volvió característica: llamar “tazos dorados” a las personas que encuentran en las calles. La frase puede parecer simpática o incluso provocar una sonrisa, pero detrás de ella existe un mensaje poderoso. Chiquilín sostiene que quienes atraviesan una situación de adicción o viven en condición de calle siguen teniendo valor, siguen siendo personas dignas de respeto y siguen mereciendo una oportunidad. Y quizás ahí radica la razón por la que vale la pena reflexionar sobre una eventual llegada de la Patrulla Espiritual a Ciudad Juárez.

Nuestra ciudad enfrenta desafíos importantes en materia de adicciones, salud mental y atención a personas en situación de calle. Se trata de una realidad compleja que tiene múltiples causas y que no puede resolverse con una sola estrategia. Las instituciones públicas realizan esfuerzos permanentes desde distintas áreas, impulsando programas de prevención, atención, salud y rehabilitación. Sin embargo, la magnitud del reto hace evidente que cualquier iniciativa seria que sume capacidades merece ser considerada.

Es importante dejar algo claro: ninguna organización civil puede sustituir la responsabilidad del Estado. La atención integral de las adicciones requiere políticas públicas, presupuesto, personal especializado y coordinación institucional. Pero también es cierto que los problemas sociales más complejos suelen enfrentarse mejor cuando participan distintos actores de la comunidad.

En ese sentido, la posible llegada de la Patrulla Espiritual podría representar un apoyo complementario a los esfuerzos que ya se realizan en Juárez. No como reemplazo de las instituciones, sino como una herramienta adicional para acercarse a personas que muchas veces han dejado de confiar en cualquier tipo de ayuda.

Además, existe un elemento que no debe subestimarse: la capacidad de conectar con quienes viven en la calle. Algo que ha distinguido a Chiquilín es precisamente el lenguaje humano, directo y hasta humorístico con el que se acerca a las personas. En lugar de reducirlas a una estadística o a un problema social, las llama “tazos dorados”. Y aunque la frase parezca sencilla, transmite una idea fundamental: nadie pierde su valor por atravesar una etapa difícil de su vida.

Ciudad Juárez ha demostrado históricamente que sabe construir soluciones desde la colaboración. Muchas de las iniciativas más exitosas han surgido cuando gobierno, sociedad civil, empresarios, iglesias, asociaciones y ciudadanos han trabajado en la misma dirección.

Por eso, más allá de simpatías o diferencias de opinión, la eventual llegada de la Patrulla Espiritual debería verse desde una perspectiva práctica: si logra rescatar una vida, reunir una familia, convencer a alguien de iniciar un tratamiento o devolver esperanza a una persona que la había perdido, entonces estará aportando algo positivo a la comunidad.

Quizás esa sea la mejor lección detrás de los famosos “tazos dorados”. Que las personas más valiosas no son las que tienen más recursos, más reconocimiento o más oportunidades. A veces son aquellas que han caído más profundo y aun así encuentran la fuerza para levantarse.

Y si Ciudad Juárez puede sumar más manos para ayudar a que eso ocurra, entonces vale la pena abrir la puerta a quienes vienen con la intención de rescatar vidas. Bienvenida sea la patrulla espiritual en Juarez.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.