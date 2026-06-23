Desmiente Comunicación Social acusaciones de dirigente municipal del PAN contra jefe de fotógrafos

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La Coordinación General de Comunicación Social del Municipio rechazó las declaraciones realizadas en redes sociales por el presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Ulises Pacheco Rodríguez, en torno al jefe de fotógrafos de la dependencia.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, afirmó que los señalamientos del dirigente panista carecen de sustento y representan una nueva difusión de información falsa en contra de la dependencia municipal.

Pacheco Rodríguez aseguró que el jefe de fotógrafos del Municipio, Jorge Armando Cuevas Hernández, se encontraba en la Ciudad de México durante horario laboral.

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Sin embargo, Nájera Payán presentó documentación oficial que acredita que el servidor público solicitó oportunamente un periodo vacacional.

De acuerdo con el documento, la solicitud de vacaciones fue recibida por la Dirección de Recursos Humanos el pasado 18 de junio. En ella se establece que Cuevas Hernández disfrutaría de un periodo vacacional del 23 al 30 de junio de 2026, correspondiente a días pendientes por ejercer.

“Es una mentira lo que expresa Pacheco, una vez más y siempre, de manera alevosa y mentirosa”, expresó el coordinador de Comunicación Social.

El funcionario señaló que la dependencia trabaja de manera ordenada y conforme a la legalidad, por lo que sostuvo que la acusación realizada por el dirigente panista no cuenta con elementos que la respalden.

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