Lleva SSPM Teatrino preventivo a niñas y niños en Torres del Sur

Publicidad - LB2 -

La actividad se realizó en la parroquia Jesucristo Sol de Justicia para reforzar mensajes de autocuidado y prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevó una función de Teatrino a niñas y niños que acuden a la parroquia Jesucristo Sol de Justicia, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención desde edades tempranas.

La actividad se realizó en el templo ubicado en el cruce de las calles Palacio de Mitla y General Motors, en la colonia Torres del Sur, donde agentes municipales presentaron historias interactivas con mensajes preventivos.

- Publicidad - HP1

Durante la función, policías municipales interpretaron personajes dirigidos al público infantil para transmitir información de manera didáctica y accesible.

Las niñas y niños participaron de forma dinámica en la actividad, en la que recibieron recomendaciones enfocadas en el autocuidado y en la identificación de situaciones de riesgo.

También se abordó la importancia de atender las indicaciones de madres, padres y maestros, como parte de las medidas básicas para reforzar su seguridad en casa, la escuela y espacios comunitarios.

La SSPM señaló que este tipo de herramientas lúdicas permite acercar temas de prevención a la niñez de una forma comprensible y adecuada para su edad.

La corporación indicó que las acciones buscan promover entornos seguros dentro y fuera de las instituciones educativas, así como fortalecer valores y medidas de protección personal.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando programas de proximidad social y prevención dirigidos a la niñez juarense.

Estas actividades forman parte de las estrategias municipales para contribuir al bienestar de las familias mediante la educación preventiva y el contacto directo con la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.