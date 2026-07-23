Refuerzan alumbrado público en la calle Chiapas de Ciudad Juárez

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La intervención incluyó luminarias LED, arbotantes y rehabilitación de red eléctrica en el poniente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red eléctrica de alumbrado de la calle Chiapas, en el poniente de Ciudad Juárez, como respuesta a una petición ciudadana.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores se llevaron a cabo a la altura de las calles Isla Cedros y Leandro Valle, donde se atendieron necesidades relacionadas con iluminación y seguridad urbana.

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Los trabajos consistieron en la rehabilitación y mantenimiento de la instalación eléctrica, así como en la puesta en servicio de luminarias para mejorar las condiciones de tránsito peatonal y vehicular.

Como parte de la intervención, se instalaron dos luminarias LED de 55 watts y se rehabilitó una luminaria LED de 60 watts.

Además, las cuadrillas colocaron dos arbotantes de nueve metros de altura y dos brazos para soporte de luminarias, con el objetivo de ampliar la cobertura de iluminación en el sector.

La dependencia informó que también fueron rehabilitados 200 metros de red de alumbrado con cableado aéreo 2+1 calibre 6.

Asimismo, se rehabilitaron dos bases de concreto para garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado de los nuevos equipos instalados.

Espitia destacó que la participación ciudadana permite identificar y atender de manera oportuna las necesidades de las colonias, especialmente en zonas donde la falta de iluminación puede afectar la movilidad y la percepción de seguridad.

La Dirección de Alumbrado Público señaló que mantiene labores permanentes de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de iluminación, con el propósito de ofrecer espacios más seguros y mejorar la imagen urbana.

Las personas que requieran hacer reportes de alumbrado público pueden comunicarse al teléfono 656-737-0210, así como mediante la aplicación móvil Juárez CPC o el chatbot 656-980-2511.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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