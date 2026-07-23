Avanza Regulación Comercial con limpieza en Riberas del Bravo IX

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El programa Juárez Amanece Limpio ha beneficiado a cerca de 150 familias con fumigación y recuperación de espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Regulación Comercial mantiene trabajos de limpieza y mejoramiento urbano en la colonia Riberas del Bravo etapa IX, como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

El titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez, informó que las acciones han impactado de manera directa a cerca de 150 familias del sector.

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Entre los servicios realizados se encuentran labores de fumigación en viviendas y áreas comunes, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias del entorno.

La dependencia también ha trabajado en la limpieza integral de camellones, lotes baldíos, áreas verdes y espacios de uso comunitario.

Como parte de la intervención, se colocó señalización en calles principales y se aplicó pintura en estructuras y bancas de parques ubicados en la zona.

Guevara Ramírez indicó que también fueron retirados puestos fijos instalados en áreas no autorizadas, como parte del ordenamiento de espacios públicos.

“Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar el entorno y brindar a las familias juarenses un lugar más limpio, seguro y ordenado”, destacó.

El funcionario señaló que el programa busca generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de cuidar las áreas comunes y mantener la participación vecinal en las tareas de conservación.

La Dirección de Regulación Comercial invitó a las y los vecinos del sector a sumarse a las acciones de limpieza y cuidado comunitario, con el fin de mantener los avances logrados en Riberas del Bravo IX.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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