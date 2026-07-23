Mantiene Municipio limpieza de diques para prevenir riesgos por lluvias

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El alcalde informó que se revisará el dique de la colonia La Presa tras una solicitud de vecinos del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene desde hace varias semanas un programa de intervención en diques y cauces considerados prioritarios, con el objetivo de reducir riesgos para la población durante la temporada de lluvias.

El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel informó que, como parte de las acciones preventivas, también se revisarán las condiciones del dique ubicado en la colonia La Presa, luego de una solicitud presentada por habitantes del sector.

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El alcalde señaló que el director general de Obras Públicas, Daniel González García, se encargará de revisar la situación y determinar si el punto forma parte de los espacios que ya reciben atención preventiva.

Ortiz Orpinel comentó que algunos puntos aún están pendientes de atender, aunque los trabajos avanzan conforme a la planeación establecida por las áreas técnicas y de Protección Civil.

“Ya tenemos una actuación preventiva desde hace varios meses. Hay algunos diques que todavía nos faltan, pero vamos avanzando en su atención porque son prioritarios para prevenir cualquier situación de riesgo durante las lluvias”, mencionó.

El Gobierno Municipal solicitará un informe sobre el dique de la colonia La Presa para conocer su condición actual y definir las acciones que correspondan.

El alcalde destacó que, mediante el programa Juárez Amanece Limpio, se han intervenido diversos diques con labores de limpieza, retiro de residuos y mantenimiento preventivo para disminuir riesgos por acumulación de agua.

Además, la Dirección General de Obras Públicas desarrolla trabajos de desazolve en sitios que requieren intervenciones de mayor alcance, con el propósito de garantizar el adecuado flujo del agua pluvial.

Las autoridades municipales señalaron que la limpieza y mantenimiento de estos espacios es una medida preventiva para reducir afectaciones en colonias vulnerables durante las precipitaciones.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los cauces, evitar arrojar basura en diques y arroyos, así como reportar cualquier situación que represente un riesgo para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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