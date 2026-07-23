Reitera Ortiz Orpinel continuidad a proyectos estratégicos de Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde sostuvo ante Index que obras y programas municipales seguirán conforme a lo planeado pese al retraso en participaciones federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel sostuvo una reunión con integrantes de Index Juárez, ante quienes reiteró que la administración local dará continuidad a los proyectos estratégicos de desarrollo urbano, movilidad, seguridad y servicios públicos contemplados para la ciudad.

Durante el encuentro, encabezado por la vicepresidenta de Index Juárez, María Teresa Delgado, el alcalde afirmó que el Gobierno Municipal mantendrá el rumbo establecido desde el inicio del proyecto encabezado por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel señaló que los programas y obras anunciados continuarán conforme a lo planeado, al indicar que su prioridad será concentrar los esfuerzos de la administración en atender las necesidades de las y los juarenses.

El presidente municipal comentó que no tiene aspiraciones a otra candidatura, lo que, dijo, le permite enfocar su trabajo en la operación del Gobierno local y en la continuidad de los proyectos en marcha.

Entre las acciones previstas, mencionó un plan integral de transformación urbana que contempla la intervención de 48 vialidades, la modernización del sistema de semaforización inteligente, el reordenamiento urbano y el programa Juárez Amanece Limpio.

El alcalde destacó que estas medidas forman parte de una estrategia coordinada para mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de la población.

Respecto a versiones sobre un presunto recorte de recursos federales, Ortiz Orpinel aclaró que el Municipio no enfrenta una reducción presupuestal, sino un retraso en la entrega de participaciones federales, derivado de una menor recaudación federal durante los primeros dos trimestres del año.

Explicó que, junto con la tesorera municipal, Dayira Raquel Fernández Martínez, acudió a la Secretaría de Hacienda para conocer el estatus de los recursos, donde se les informó que los 385 millones de pesos correspondientes a Ciudad Juárez serán entregados posteriormente mediante fondos compensatorios.

El presidente municipal aseguró que esta situación permitirá mantener la planeación de las obras y proyectos contemplados, sin cancelar acciones programadas.

También rechazó versiones sobre la supuesta cancelación de obras como el puente del bulevar Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel, al señalar que ambos proyectos continuarán conforme se reciban las participaciones federales.

Durante la reunión, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, presentó avances en materia de seguridad y destacó la incorporación de tecnología mediante sistemas de videovigilancia.

El funcionario señaló que estas herramientas han contribuido a disminuir el robo de vehículos y que el trabajo coordinado entre corporaciones ha permitido reducir delitos como extorsión y secuestro.

Al encuentro asistieron integrantes del gabinete municipal y representantes del sector maquilador, ante quienes se expusieron los avances y líneas de trabajo de la administración en materia de infraestructura, planeación, seguridad, desarrollo urbano y desarrollo económico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.