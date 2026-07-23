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Imparte Salud Municipal taller de autocuidado a trabajadores de maquiladora

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POR Redacción ADN / Agencias
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La capacitación benefició a 45 colaboradores de CTC Prototipos, planta 3, con información preventiva sobre salud física y emocional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del área de Medicina Preventiva de la Dirección de Salud Municipal impartió un taller de autocuidado a trabajadores de la empresa CTC Prototipos, planta 3, como parte de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Durante la actividad fueron atendidos 45 colaboradores, quienes recibieron información y herramientas orientadas a fortalecer hábitos saludables y fomentar el cuidado de su salud física y emocional.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que este tipo de actividades forman parte de una estrategia permanente para acercar servicios preventivos a distintos sectores de la población.

“El autocuidado es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas”, expresó.

El taller incluyó temas relacionados con la importancia del autocuidado, la prevención de padecimientos y la adopción de estilos de vida saludables.

De acuerdo con la dependencia municipal, el objetivo es generar mayor conciencia sobre el bienestar integral de las y los trabajadores mediante acciones cotidianas que contribuyan a reducir riesgos de enfermedad.

Santana Fernández indicó que llevar estos programas a los centros laborales permite proporcionar información útil a las personas en sus propios espacios de trabajo.

La Dirección de Salud Municipal refrendó su compromiso de mantener programas preventivos dirigidos a centros de trabajo y otros sectores de la comunidad.

Estas acciones forman parte de las actividades de educación para la salud impulsadas por el Gobierno Municipal, orientadas a mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

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