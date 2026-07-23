Mantiene Control de Tráfico trabajos nocturnos de pintura vial en Juárez

Publicidad - LB2 -

Seguridad Vial informó que las labores buscan mejorar el flujo vehicular y reforzar la seguridad en distintas avenidas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través de la Dirección de Control de Tráfico, mantiene trabajos nocturnos de pintura de señalamientos y líneas de separación de carriles en distintas vialidades de la ciudad.

La corporación informó que estas labores tienen como objetivo mejorar el flujo vehicular y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones que transitan por las principales avenidas.

- Publicidad - HP1

En los últimos días se aplicó pintura sobre el bulevar Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre la avenida Rafael Pérez Serna y la calle Valle de Versalles.

También se trabajó sobre el mismo bulevar Juan Pablo II, desde la calle Arizona hasta la avenida Antonio J. Bermúdez, como parte del programa de mantenimiento vial.

Otra de las zonas atendidas fue la avenida Heroico Colegio Militar, en el tramo que va de la avenida Plutarco Elías Calles a la Adolfo López Mateos.

Seguridad Vial indicó que los trabajos continuarán de manera permanente en diferentes sectores de Ciudad Juárez, principalmente durante horarios nocturnos para reducir afectaciones a la circulación.

La dependencia pidió a la ciudadanía respetar los señalamientos viales, disminuir la velocidad y mantener precaución al circular por las áreas donde se encuentren las cuadrillas.

Asimismo, exhortó a los automovilistas a mostrar cortesía y respeto hacia el personal operativo y otros guiadores, con el fin de prevenir incidentes durante el desarrollo de las labores.

La corporación señaló que estas acciones forman parte de los trabajos orientados a fortalecer una mejor cultura vial y generar condiciones más seguras para quienes transitan por la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.