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Anuncia Seguridad Vial cierres por trabajos en puente peatonal

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POR Redacción ADN / Agencias
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Las restricciones serán el sábado 25 de julio, de 7:00 a 12:00 horas, en el bulevar Manuel Talamás Camandari y Libramiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció cierres de circulación para el sábado 25 de julio, debido a trabajos que se realizarán en la parte inferior del puente peatonal ubicado en el bulevar Manuel Talamás Camandari.

Las restricciones viales estarán vigentes de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, por lo que la corporación llamó a los automovilistas a transitar con precaución y prever tiempos de traslado.

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Durante ese horario quedará suspendida la circulación sobre el bulevar Talamás Camandari, de oriente a poniente. Los conductores deberán incorporarse a la calle Refugio de la Libertad hacia el norte y continuar por el Libramiento.

También se suspenderá la circulación en Libramiento de sur a oriente, mientras que el tránsito vehicular será habilitado hacia el norte para continuar por la avenida Santiago Troncoso.

De igual manera, permanecerá cerrado el flujo sobre Libramiento de poniente a oriente, por lo que los automovilistas deberán incorporarse al bulevar Talamás Camandari por la calle Mesa Central.

La corporación informó que, al ingresar a la parte baja del distribuidor en sentido de norte a sur, la circulación será desviada hacia el sur para acceder a la calle Mar del Sur.

Seguridad Vial pidió a los guiadores conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener cortesía con otros automovilistas y atender los señalamientos colocados en la zona.

Asimismo, exhortó a seguir las indicaciones de los agentes viales durante el desarrollo de las maniobras, con el fin de reducir riesgos y evitar incidentes en el sector.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de los operativos orientados a mantener el orden vial durante trabajos en infraestructura urbana y a fortalecer una mejor cultura vial en Ciudad Juárez.

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