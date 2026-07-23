Lanzan Municipio y FC Juárez campaña de cuidado animal

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La estrategia promoverá la adopción de perros y gatos, así como acciones preventivas contra la garrapata en mascotas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, en colaboración con FC Juárez y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, lanzó una campaña de protección y cuidado animal enfocada en la adopción de mascotas y la prevención de afectaciones por garrapatas.

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo Salinas, informó que la estrategia inicia con dos temas prioritarios: la adopción de perros y gatos bajo resguardo de la dependencia y la atención preventiva contra la garrapata.

“Esta campaña está arrancando con dos temas muy sensibles e importantes, el primero, la adopción de los animalitos que se tienen en DABA y el segundo, el tema de la garrapata”, comentó.

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La funcionaria señaló que el objetivo es generar conciencia entre la ciudadanía para que más animales que ya se encuentran listos para adopción puedan integrarse a un hogar responsable.

Arredondo Salinas pidió a las personas propietarias de mascotas revisar de manera constante el pelaje de sus perros y gatos, con el fin de detectar oportunamente la presencia de garrapatas y evitar riesgos para los animales y las familias.

La dependencia municipal cuenta con producto contra la garrapata de manera gratuita en sus instalaciones, ubicadas dentro del parque El Chamizal, junto a la Dirección de Parques y Jardines.

El servicio se ofrece de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde también se mantiene disponible el programa de adopción de perros y gatos.

La titular de DABA agradeció al equipo FC Juárez por sumarse a la campaña y por facilitar espacios de difusión durante actividades del club, incluida una colecta para el banco de alimentos de la dependencia.

La campaña forma parte de las acciones contempladas por el Gobierno Municipal y FC Juárez para promover el cuidado animal, la adopción responsable y la prevención del maltrato.

En la presentación participaron representantes del área de responsabilidad social de FC Juárez, así como Benny, la mascota del Club FC Bravos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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