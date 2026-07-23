Destaca Ortiz Orpinel campamento para infancias de pueblos originarios

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El campamento Entre Raíces atiende a 47 niñas, niños y adolescentes con actividades culturales, recreativas y preventivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel visitó el Centro Municipal de los Pueblos Originarios, donde convivió con niñas, niños y adolescentes que participan en el campamento de verano Entre Raíces, enfocado en fortalecer la identidad cultural y ofrecer espacios seguros durante el periodo vacacional.

Previo al encuentro con las infancias, el alcalde recorrió las instalaciones del CEMPO acompañado por la directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira, y el regidor Alejandro Jiménez Vargas, para conocer las actividades permanentes y los espacios destinados a la atención de comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez.

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El campamento se desarrolla del 20 al 31 de julio y cuenta con la participación de 47 niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años, quienes realizan actividades deportivas, artísticas, científicas y recreativas.

Como parte del programa, las y los participantes también conocen y practican juegos tradicionales de los pueblos originarios, entre ellos expresiones vinculadas a la cultura rarámuri.

Durante la visita, Ortiz Orpinel acudió al Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, donde participó en una demostración del juego tradicional rarámuri ariweta, una práctica ancestral incorporada a las actividades del campamento.

El alcalde señaló que uno de los objetivos del programa es prevenir el trabajo infantil durante las vacaciones, al ofrecer un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes mientras sus madres y padres realizan sus actividades laborales.

La directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira, explicó que el campamento forma parte de una estrategia integral para el cuidado de infancias y adolescencias en Ciudad Juárez, mediante acciones preventivas orientadas a disminuir riesgos durante el periodo vacacional.

La funcionaria indicó que el DIF mantiene recorridos permanentes en distintos puntos de la ciudad para detectar posibles casos de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, privilegiando la protección de sus derechos.

Chavira agregó que actualmente el DIF opera siete campamentos de verano en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de ofrecer alternativas seguras de recreación y aprendizaje.

La coordinadora del CEMPO, Diana Laura Lozano Linares, informó que en el campamento Entre Raíces se busca rescatar juegos tradicionales como el juego de bola y la ariweta, además de incluir actividades como pintura de muñecas rarámuris, elaboración de pulseras y experimentos químicos.

Durante el recorrido también se informó que el centro mantiene abierta una exposición fotográfica sobre la riqueza cultural de las comunidades indígenas que radican en Ciudad Juárez.

Autoridades municipales destacaron que en la ciudad habitan integrantes de 18 comunidades indígenas, quienes cuentan en el CEMPO con un espacio permanente para reunirse, preservar sus tradiciones y desarrollar actividades culturales, educativas, recreativas y comunitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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