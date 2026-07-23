Suma Educación Municipal brigadas a limpieza en Riberas del Bravo

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La dependencia participó en acciones de Juárez Amanece Limpio en la etapa IV del fraccionamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal participó este jueves en las labores de limpieza realizadas en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa IV, como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que personal de Educación se integró a las brigadas que trabajan en el sector, en coordinación con la Dirección de Limpia y la Dirección General de Servicios Públicos.

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Las acciones tienen como propósito contribuir a la recuperación de espacios públicos y fortalecer los trabajos de mejoramiento urbano impulsados por el Gobierno Municipal.

El programa Juárez Amanece Limpio inició durante la administración del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y actualmente tiene continuidad bajo el gobierno del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la jornada, vecinos de Riberas del Bravo utilizaron el servicio de destilichadero instalado por la Dirección de Limpia para retirar muebles viejos, objetos en desuso y otros residuos acumulados en sus viviendas.

De acuerdo con la dependencia, la comunidad recibió de manera positiva la instalación del servicio en el sector, al permitir el retiro de desechos directamente en la zona habitacional.

Las labores forman parte de una intervención integral que contempla limpieza, retiro de tiliches, liberación de espacios públicos y acciones coordinadas entre distintas áreas municipales.

Esta semana, las cuadrillas han trabajado en diferentes etapas de Riberas del Bravo como preparación para la sexta jornada de Juárez Amanece Limpio.

Alvídrez Olivas señaló que, además de impulsar programas educativos y de participación comunitaria, la dependencia se suma a actividades transversales que promueven el trabajo conjunto entre Gobierno y ciudadanía.

El funcionario indicó que este tipo de intervenciones busca generar entornos más seguros, limpios y dignos para niñas, niños, jóvenes y familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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