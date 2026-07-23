Invita IPACULT al Festival de Teatro de la Ciudad en Juárez

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La edición 44 se realizará del 28 de julio al 2 de agosto, con funciones diarias en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a disfrutar de la edición 44 del Festival de Teatro de la Ciudad, que se llevará a cabo del 28 de julio al 2 de agosto.

Las funciones se realizarán diariamente a las 7:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, con la participación de compañías y agrupaciones teatrales locales.

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Durante la presentación del programa, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia del teatro como una expresión artística que integra disciplinas como música, escritura, comedia y reflexión social.

“El arte del teatro nos hace pausar un momento para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu”, expresó.

La inauguración del festival será el martes 28 de julio con la obra Silvano, el rey de los vatos, de la compañía Teatro Juariteca, un monólogo que desde la comedia propone una reflexión sobre las masculinidades y la paternidad.

El miércoles 29 de julio se presentará ¡Violencia!, de la compañía Páramo 9, una comedia dirigida al público adulto que aborda el duelo, la soledad y los conflictos internos de su protagonista.

Para el jueves 30 de julio, el programa contempla Girasoles al lado del bordo, de Estigma Circo/Teatro, una propuesta familiar que integra teatro, circo y danza para visibilizar experiencias de niñas, niños y adolescentes migrantes.

El viernes 31 de julio se presentará ¡Hey Pachuco!, producción de Armonía Producciones e Hybris Teatro, espectáculo de teatro cabaret que rinde homenaje a la identidad fronteriza y al legado cultural del movimiento pachuco.

La programación continuará el sábado 1 de agosto con Lucy, Bet y lo que hay allá, de Symphothy, una aventura familiar sobre amistad y autodescubrimiento.

El cierre será el domingo 2 de agosto con Los Demonios, de Alana Artes, obra escrita y dirigida por Miguel Gustavo Rodríguez Elizalde, que plantea una reflexión sobre los efectos psicológicos de la exposición constante a la violencia en el entorno digital.

El costo de entrada general será de 50 pesos y los boletos podrán adquirirse directamente con las compañías participantes o en la taquilla del recinto el día de cada función.

De acuerdo con el IPACULT, la totalidad de la recaudación será destinada a las agrupaciones teatrales participantes, como parte del impulso al fortalecimiento del teatro y al desarrollo de la comunidad artística local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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