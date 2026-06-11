Rechaza mayoría movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, según encuesta

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Más de dos terceras partes de los participantes desaprobaron las protestas realizadas durante el arranque del Mundial 2026

Ciudad de México (ADN/Staff) – La mayoría de los participantes en una consulta difundida por la plataforma Polls.mx manifestó su rechazo a las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

De acuerdo con los resultados publicados, 68.5 por ciento de los participantes respondió que rechaza las protestas, mientras que 31.5 por ciento expresó su apoyo a las acciones emprendidas por el magisterio disidente.

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La consulta fue realizada en medio de las manifestaciones que la CNTE mantiene en la capital del país para exigir atención a demandas relacionadas con el sistema de pensiones, la Ley del ISSSTE y diversos temas laborales.

Las movilizaciones coincidieron con el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, situación que elevó la atención pública sobre las protestas debido a la posibilidad de afectaciones en vialidades, transporte y accesos a distintos puntos de la ciudad.

Durante las últimas semanas, integrantes de la Coordinadora han realizado bloqueos, marchas y concentraciones en diversos espacios de la capital, mientras continúan las mesas de diálogo con representantes del Gobierno federal.

Los resultados de la consulta reflejan una percepción mayoritariamente crítica hacia las acciones de presión emprendidas por la organización sindical, particularmente en el contexto de la inauguración del torneo internacional.

La CNTE ha sostenido que mantendrá sus movilizaciones hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas, mientras que autoridades federales han reiterado su disposición para continuar las negociaciones.

** Cabe señalar que las encuestas digitales reflejan la opinión de quienes participan voluntariamente en ellas y no necesariamente constituyen una medición representativa del conjunto de la población.