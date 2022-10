Horacio Duarte cambia aduanas por la «batalla maestra»

El anuncio se dio a conocer después de que Horacio Duarte Olivares hiciera la presentación de los resultados de su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas.



Ciudad de México – El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, le presentó su renuncia al cargo, ya que irá a realizar “una tarea a su estado natal, el Estado de México“, donde figuró como uno de los personajes que participó en la contienda interna de Morena por la candidatura para la gubernatura que se jugará en las elecciones del 2023 y que finalmente ganó Delfina Gómez Álvarez.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aclaró que no se podían dar más detalles de su salida “porque no nos corresponde, porque aquí no se puede hablar de eso”.

“Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea, y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana [Clouthier] que nos ayudó tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México“, dijo.

Sin embargo, los representantes de los medios de comunicación insistieron en que compartieran algún dato adicional, por lo que Duarte Olivares sólo se limitó a comentar lo siguiente: “Voy a la batalla maestra”.

En tanto, López Obrador agradeció su compañía y destacó los “buenos resultados” que dejó el ahora exfuncionario al frente de la Agencia Nacional de Aduanas con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe que presentó Horacio Duarte antes de que se diera a conocer su renuncia, la Agencia Nacional de Aduanas tuvo una recaudación de 820 mil millones de pesos de enero a septiembre de 2022, lo que significó un incremento del 11 por ciento respecto al 2021.

En la exposición sobre los resultados que se obtuvieron durante su gestión, el exfuncionario de Aduanas estimó que de continuar con esta tendencia, se recaudaría hasta un billón de pesos al finalizar el año.

