Los nubarrones de una soledad anunciada.

“El 3 de Junio del 2024 será una fecha donde veremos la miseria humana en todo su esplendor, donde observaremos el uso perverso de las persona llegar a su fin, el olor a traición, a deslealtad, a carecía de empatía, a cinismo y ausencia de vergüenza y humanidad, oleremos a carne humana quemada en leña verde, veremos el deslinde absoluto y cobarde de la responsabilidad de la derrota, lo veremos todo junto ese día.”

A principios de 1948 en el periódico New York Times apareció por primera vez la frase de “Tonto Útil” atribuido y utilizado para describir a aquellos que, de manera ingenua, sirven a la causa de un manipulador sin comprender completamente sus intenciones, y si las supieran entonces el término cambiaba al de “servidumbre”, en resumen, un “tonto útil” es alguien que, sin comprender o conocer los objetivos reales del manipulador actúa con prontitud y diligencia en favor de ellos.

Nadie en su sano juicio y razonamiento puede trabajar por algún grupo, en este caso político, buscando solo el beneficio de ese grupo asumiendo conscientemente que no obtendría nada, absolutamente nada al final de los tiempos y servicios, y menos viniendo de una mujer fogueada con mucha malicia que viene del ejercicio de la política beneficiándose de las posiciones de poder que ha ostentado, enriqueciéndose de ello por lo que no se entiende cómo es que aceptó competir, y servir, por algo que al final no le tocará absolutamente nada y, a ese grupo que la nominó, le tocará absolutamente todo.

Tengo información compartida de análisis, hechos y conocimientos ciertos llevados a una conjetura para poder entender la situación de la candidata a la presidencia de la República por parte del PRI-PAN-PRD ante la inminente derrota conocida desde el principio ya que nunca estuvo el ganar la presidencia de la república dentro de las posibilidades y realidades ciertas y conocidas para las dirigencias partidistas y, por mucho menos, del principal promotor de esa candidatura, Claudio X González, sabían todos que las posibilidades de ganar eran muy remotas, y más con una candidata tan débil, pero tenía un perfil combativo, impulsivo y agresivo, arrogante con capacidades altas de mentir, tenía orígenes (abandonados y desarraigados) que podrían restarle votos de los votantes Morenistas, se dijo trotskista de juventud (comunista) y eso la ponía “cercana” supuestamente a la izquierda.

Analizado todo eso y viendo que los reclamos de la candidata Gálvez hacia los partidos PRI-PAN-PRD no es tanto por el apoyo político, y ni logístico de campaña, sino su reclamo es de dinero, la entrega de dinero a la campaña, cuando es de sobra conocido que Xóchitl Gálvez venía de muy baja en actividades, y esto refuerza la conjetura de que la candidata opositora tiene PAGO POR SERVICIOS y que se cobra de las prerrogativas electorales que se le entregan a los partidos y estos entregan a la campaña, alcanzando con ello el avanzar en la cobertura por sus servicios que debe estar totalmente pagada antes del 30 de Mayo, si no es que antes del debate del 19.

Una mujer con la trayectoria de Gálvez no es posible entender, y menos aceptar, que se quedará al final “milando como la chinita” y viendo como todos los demás se surten para asegurar sus futuros políticos y económicos y ella “sin nada”, no va con su personalidad y no va con su trayectoria de vida, su conducta, su esencia y su formación en la política.

Hay hechos a la vista de todos del cómo se viene desintegrado la composición de esa alianza PRI-PAN-PRD desde la militancia y los liderazgos locales, donde por todo el país han decidido abandonarla y esto es grave por la poca atención que se le ha puesto a esa sangría por parte de los liderazgos nacionales y la misma candidata presidencial opositora. Un dato muy alarmante debió haber sido la campaña de VOTO CRUZADO que nació en los estados del centro del país y no hubo absolutamente nada de respuesta que pudiera detener esa “fuga” de posibles votos para la candidata opositora, ellos mismos en sus estrategias de publicidad pedían el voto para Claudia Sheinbaum en la presidencial pero en la local pedían el voto para sus candidatos, se ven carteleras por todos esos estados con esa estrategia.

Todo ello sin que la candidata presidencial opositora se inmutara por ello, lo único que le ocupaba era la entrega de los dineros de campaña y no más.

Reflexionemos en la última estrategia de las dirigencias partidistas y Claudio X González en donde han decidido concentrarse a lograr la Ciudad de México, Puebla y Veracruz desatendiendo una vez más la campaña presidencial.

El domingo 19 de Mayo es lo representativo de la estrategia del PRIANISMO con la concentración de las fuerzas opositoras ya que la intención es lograr la Ciudad de México y la “invitación” final a la candidata presidencial opositora es con la única finalidad de no causar desánimo en sus seguidores ANTI AMLO y que no afecte las diputaciones, senadurías y las gubernaturas donde les existen posibilidades de no perderlas, de no lograrlo sería la catástrofe para la oposición porque Morena y sus aliados conseguirían acercarse demasiado a lograr el PAN” C”… y la candidata presidencial sin poder maniobrar para lograr asumir su postura de liderazgo, aparte que no lo tiene, asumiendo el papel de sumisa y de solo hacer lo que a ella le dejará al final… EL PAGO POR SERVICIOS.

Veamos cómo andan las cosas en la realidad cuando ya les ha caído el veinte de que MC y con su candidato Álvarez Máynez, que siempre despreciaron hasta que comenzaron a darse cuenta de la realidad que se les venía encima, comienza a tener penetración muy importante en las preferencias de los jóvenes. Recientemente en un ejercicio democrático y Universitario se llevó un simulacro de Democracia entre los jóvenes y el resultado nacional fue el siguiente:

Claudia Sheinbaum logra 162,444 votos ( 5%)

Jorge Álvarez Máynez logra 59,128 votos ( 1%)

Xóchitl Gálvez Ruíz logra 21,845 votos (5%)

Total 243,417 votos

Este resultado obtenido en el sondeo entre los jóvenes universitarios del país como muestra de un sector de los votantes más los resultados de las encuestas realizadas por el periódico nacional El Reforma indica que en los estados de Nuevo León y Jalisco prácticamente hay un empate entre MC y el PRIAN para la presidencial y, con ello, pudiera ser que las cosas en el resto del país no anden tan mal para MC y muy mal para el PRIANISMO.

Lo anterior ha sido tomado con indiferencia por parte de la candidata presidencial opositora confirmando con ello la conjetura que me compartieron de “siempre estuvo consciente de que ganar sería imposible y se prestó a participar con PAGO POR SERVICIOS” sus actitudes y actuares así lo delatan.

Y ese pago por servicios por supuesto que deberá de ser lo suficientemente atractivo para haberse prestado a esa farsa (150 mp) bajo las condiciones que le pusieron y que durante todo este tiempo electoral jamás dio muestra de tener interés por cambiarlas para realmente ser una candidata competitiva, cosa que nunca lo ha sido desde que inició la incursión en la carrera presidencial.

Nunca el PRIANISMO tuvo un posible candidato posible que pudiera ser altamente competitivo en el proceso electoral, los perfiles posibles habían bajado las banderas para no participar y reconociendo la realidad solo tenía un perfil que pudo ser manipulable y con capacidad de generar una factura para pago por sus servicios, y esa fue Xóchitl Gálvez Ruíz.

Su risita ofensiva no desaparecerá por la bolsa que estuvo en juego, y que se llevará, pero además de esa bolsa se llevará la carga de la derrota abrumadora que se les avecina, ella cargará con todas las culpas y el vacío por la soledad comenzará a partir de las primeras horas del 3 de Junio.

Le será una carga muy pesada que no podrá aligerar y quedará marcada como la gran perdedora de esta elección presidencial pero…

¡CON LA BOLSA LLENA!

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.