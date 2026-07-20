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Encabeza Sheinbaum abanderamiento de la delegación mexicana para Santo Domingo 2026

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La presidenta llamó a las y los atletas a competir con confianza y orgullo nacional rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto, y exhortó a las y los deportistas a competir con confianza, disciplina y orgullo por representar a México.

Durante la ceremonia realizada en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria tomó protesta a la delegación y entregó la Bandera Nacional a los abanderados Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza y Juan Manuel Celaya Hernández, quienes encabezarán las escoltas conformadas por destacados atletas de distintas disciplinas.

“Muchas felicidades, siéntanse orgullosos del momento que viven y lleguen sin complejos, sin ninguno, crean en ustedes mismos”.

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Sheinbaum destacó que llegar a una competencia internacional es resultado de años de esfuerzo, disciplina y sacrificio, por lo que también reconoció el trabajo de entrenadores, equipos técnicos y familiares que acompañan el desarrollo de las y los deportistas mexicanos.

Asimismo, llamó a la delegación a representar al país con convicción y a recordar el vínculo que mantienen con la sociedad mexicana durante cada competencia.

“Llévense el corazón de México con ustedes, que el corazón de México los tiene a cada uno de ustedes”.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, recordó que México es el país con más títulos en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al sumar 13 campeonatos y haber participado en las 25 ediciones del certamen regional. Señaló que esa trayectoria refleja la capacidad de las y los mexicanos para alcanzar resultados cuando trabajan de manera conjunta.

Por su parte, María José Alcalá Izguerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, afirmó que la coordinación entre el organismo y el Gobierno federal ha fortalecido el respaldo al deporte nacional, mientras que la ciclista Yareli Acevedo Mendoza, en representación de la delegación, expresó que competir por México implica representar a millones de personas y convocó a sus compañeros a confiar en la preparación realizada para afrontar la justa regional.

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