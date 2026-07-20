Concluirá JMAS desvío del colector de drenaje para puente Las Torres-Talamás

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Los trabajos se realizarán el domingo 26 de julio y requerirán el cierre parcial de la avenida De las Torres durante cuatro horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que el próximo domingo 26 de julio concluirá los trabajos de desviación del colector de drenaje Talamás Camandari, una obra previa a la construcción del puente vehicular Paso Las Torres-Talamás Camandari, proyecto impulsado por el Gobierno del Estado.

Las maniobras consistirán en la última conexión de tubería sobre el carril de baja velocidad de la avenida De las Torres, en sentido de norte a sur, en el tramo comprendido entre la calle Los Bravos 2000 y el bulevar Manuel Talamás Camandari, por lo que será necesario un cierre temporal a la circulación de 5:00 a 9:00 de la mañana.

“La última conexión de introducción del drenaje sanitario se realizará en domingo para disminuir la afectación al tráfico vehicular.”

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La directora de Operación de la JMAS, Paola Morena, explicó que los trabajos consisten en la conexión de la nueva tubería de 12 pulgadas con la infraestructura sanitaria existente, con lo que concluirá la reubicación del colector de drenaje.

Las acciones forman parte de la instalación de 700 metros de tubería para desviar el colector que actualmente cruza por la avenida De las Torres y que será reubicado para conducir las aguas residuales a través de la calle Yepómera y el bulevar Manuel Talamás Camandari.

La funcionaria agregó que, una vez finalizadas estas labores, iniciarán los trabajos de desviación de la red de agua potable, otra etapa necesaria para dar paso a la construcción del nuevo puente vehicular.

La JMAS exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado, debido a que durante el desarrollo de las maniobras podría registrarse afectación temporal al tránsito vehicular en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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