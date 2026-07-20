Presenta Municipio paquete de obras de infraestructura para 2026

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El plan contempla puentes vehiculares y peatonales, parques, auditorios, rehabilitación urbana y pavimentación con inversiones millonarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, presentó el paquete de infraestructura previsto para 2026, el cual contempla obras en distintos sectores de la ciudad, entre ellas puentes, rehabilitación de espacios públicos, auditorios, pavimentación y equipamiento urbano.

El director general de Obras Públicas, Daniel González, informó que entre los proyectos que se prevé concluir durante este año se encuentran los puentes peatonales del Distribuidor Vial Talamás Camandari, así como las estructuras ubicadas en la intersección de calle Tapioca y avenida Manuel J. Clouthier, y en el Viaducto Díaz Ordaz, a la altura de las calles Acacias y 1810.

“Entre las obras que contempla la dependencia para concluir este año destacan los puentes peatonales en el Distribuidor Vial Talamás Camandari, la intersección de Tapioca y Manuel J. Clouthier, así como en el Viaducto a la altura de Acacias y 1810”.

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El funcionario agregó que también avanza la rehabilitación del camellón central de la avenida Tecnológico, en el tramo comprendido entre el bulevar Zaragoza y el Aeropuerto, además de un recorrido de aproximadamente un kilómetro al sur de la Glorieta del Kilómetro 20.

Entre las obras que iniciarán una vez concluidos los procesos de licitación se encuentran el puente vehicular en el cruce del bulevar Cuatro Siglos y Valle del Sol, la segunda etapa del Rastro Municipal, así como la construcción de domos escolares y diversos proyectos de pavimentación de calles.

La dependencia adelantó que el siguiente paquete de infraestructura que será sometido a licitación pública incluye la segunda etapa del Parque Norponiente, con una inversión estimada de 100 millones de pesos; la construcción de un auditorio en la Biblioteca Bonanza, con un presupuesto de 27 millones de pesos, y otro inmueble para el SNTE, con una inversión de 20 millones de pesos.

“El próximo paquete de infraestructura contempla la segunda etapa del Parque Norponiente, la rehabilitación de la Plaza de Armas y la construcción de nuevos auditorios, además de proyectos estratégicos de movilidad”.

El programa también incorpora la rehabilitación de la Plaza de Armas, en la Zona Centro, con una inversión prevista de 19 millones de pesos, así como la proyección de un puente vehicular en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza, obra cuya ejecución permanece sujeta a las gestiones que realiza el Municipio ante el Gobierno de México.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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