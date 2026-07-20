Abre el Centro Comunitario Francisco I. Madero su alberca para la temporada vacacional

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El espacio recreativo recibirá a las familias juarenses desde este martes con una cuota de recuperación de 30 pesos por persona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios informó que a partir de este martes 21 de julio abrirá al público la alberca del Centro Comunitario Francisco I. Madero, como una opción de recreación para las familias durante el periodo vacacional de verano.

El director general de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que el espacio estará disponible para niñas, niños, jóvenes y adultos, con el propósito de ofrecer un lugar seguro y adecuado para la convivencia familiar.

“La invitación es para todas las familias juarenses y, en especial, para las y los vecinos de las colonias aledañas al Centro Comunitario Francisco I. Madero. Queremos que aprovechen este espacio recreativo y disfruten de unas vacaciones en un ambiente familiar”.

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La alberca operará de martes a viernes, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados y domingos el horario será de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El acceso tendrá una cuota de recuperación de 30 pesos por persona, recursos que serán destinados al mantenimiento de la alberca y a la conservación de las instalaciones para mantenerlas en condiciones óptimas de funcionamiento.

El Centro Comunitario Francisco I. Madero se localiza en la calle Juan Balderas número 4197, en la colonia Francisco I. Madero, donde se espera la asistencia de habitantes del sector y de otras zonas de la ciudad durante el periodo vacacional.

“Queremos que aprovechen este espacio recreativo y disfruten de unas vacaciones en un ambiente familiar”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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