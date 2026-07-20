Impulsa Municipio promoción de Ciudad Juárez para atraer más inversión industrial

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El Gobierno Municipal fortalece la coordinación con Index Juárez para promover las ventajas competitivas de la ciudad y respaldar al sector manufacturero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal mantiene una estrategia de colaboración con el sector empresarial para fortalecer la atracción de inversiones y consolidar a Ciudad Juárez como uno de los principales destinos del país para la industria manufacturera, informó el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que la administración municipal trabaja de manera coordinada con Index Juárez para difundir las fortalezas de la ciudad y brindar acompañamiento a uno de los sectores que mayor impacto tiene en la economía fronteriza.

“Ha habido ciertas circunstancias que no dependen directamente del Gobierno Municipal, sino que son externas, pero estamos muy atentos siempre para poder brindar el apoyo que se requiera a este sector tan importante para la ciudad.”

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Ortiz Orpinel destacó que la ubicación estratégica de Ciudad Juárez, su capital humano especializado y su infraestructura industrial continúan siendo factores clave para atraer nuevas inversiones y mantener el liderazgo de la ciudad en la manufactura de exportación.

Como parte de esta estrategia, el Municipio ha impulsado diversas acciones para fortalecer el desarrollo económico, entre ellas rondas de proveeduría organizadas por la Dirección General de Desarrollo Económico, mediante las cuales se concretaron 25 contratos entre empresas locales y la industria maquiladora, con un valor aproximado de 1.7 millones de dólares.

Asimismo, en coordinación con Index Juárez, se realizó una Feria del Empleo en la que se ofertaron más de dos mil vacantes y participaron alrededor de cinco mil personas, con el objetivo de vincular a buscadores de empleo con empresas del sector industrial.

El Gobierno Municipal también promovió la publicación del libro “Invierta Juárez”, elaborado junto con Index Juárez para difundir en mercados internacionales las ventajas competitivas de la ciudad, su talento humano y la capacidad instalada que la posicionan como uno de los principales polos de manufactura en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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