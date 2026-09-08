El Informe

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No sé si las generaciones actuales, las de la transición, es decir, las que nacieron del 2000 para acá, alcancen a darse cuenta de las diferencias sustantivas entre la forma como antaño se hacia la presentación del informe de gobierno, y la manera actual.

Pregunto esto porque los que venimos de más atrás, y nos tocó vivir de primera mano cómo lo hacían los presidentes del régimen priista, podemos constatar el enorme contraste que hay entre los eventos de aquel tiempo, con los actuales.

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Para empezar, en aquellos años, estoy hablando de la década de los setenta y ochenta, que son los años de los que su servidor tiene memoria, no era solamente el acto de presentar un informe con los logros y retos del ultimo año, no, era literalmente, el día del PRESIDENTE, así, con mayúsculas.

Para empezar, en las escuelas nos daban el día, dizque para que escucháramos o viéramos el dichoso informe, que, desde luego, se transmitía por todos y cada uno de los medios masivos de comunicación existentes en la época, es decir, radio y televisión. En los medios impresos, la apología -la critica era escasa- se hacía al día siguiente.

Previo al informe, los medios cubrían con lujo de detalle desde el momento que el presidente salía de la casa oficial de los pinos, hasta llegar a la Cámara de Diputados, donde todos los hombres -y las pocas mujeres que entones participaban en política- se peleaban por dar la mano, o por lo menos por ser vistos por el prócer de la patria que era el presidente.

En seguida, se procedía con la lectura del documento que podía durar más de siete horas (Informe de 1975, siete horas con treinta y cinco minutos) en el caso de Echeverria, o hasta cuatro en el caso de López Portillo. En realidad, duraban un poco menos, pero se extendían tanto debido a las constantes ovaciones y expresiones de jubilo del priismo de la época.

Una vez concluido el magno evento, el presidente abandonaba el salón de sesiones y se trasladaba a Palacio Nacional, todo esto desde luego cubierto de manera prolija por los jilguerillos de la época a travez de los famosos medios masivos, quienes se deshacían en loas y alabanzas para el presidente y su gobierno. El evento cerraba en Palacio Nacional, con un acto muy propio de la clase política mexicana, el besamanos.

Como su nombre lo indica, en este acto, literalmente TODOS los integrantes del régimen, que aspiraran a algún cargo público, o que lo tuvieran, debían hacerse presentes para felicitar al señor presidente, por la siempre exitosa conducción que hacia de los destinos de la patria.

Todo esto empezó a cambiar en 1988.

En la que fue el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid, los diputados y senadores recién electos del Frente Democrático Nacional, tuvieron la osadía de interpelar la lectura del informe que hacia el presidente, cuestionando la veracidad de sus datos, y rompiendo para siempre con el aura de intocabilidad que rodeaba el evento y del presidente mismo.

Después de esa agitada etapa, hubo de modificarse la mecánicadel informe presidencial, para que el presidente en turno ya no tuviera que hacer la lectura del documento ante el Congreso de la Unión, sino simplemente presentarlo por escrito, y si el así lo quería, en un recinto alterno, presentar un mensaje político a la Nación.

Así lo hicieron los presidentes subsecuentes hasta que llego AMLO al poder.

Con López Obrador, la mecánica fue diferente, porque el consideró necesario no informar solo una vez al año, sino trimestralmente, por lo que, aunque presentó los seis informes oficiales según lo mandata la Constitución, en total, informó a la Nación del estado de los asuntos del gobierno, un total de veinte veces.

La actual presidenta Claudia Sheinbaum va siguiéndole los pasos, para molestia y mortificación de la oposición, que no haya cómo hacer para que la sociedad mexicana deje de manifestar un apoyo mayoritario a ella y su gobierno.

Siguen sin entender que mientras no tengan autentica cercanía con la sociedad, pocos les darán su respaldo.

Es cuánto.

P.D. Descanse en paz el maestro Raúl Ruiz Gómez, pronta resignación a familiares y amigos es nuestro más sincero deseo.