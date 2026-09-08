Alista Villa Integra XIII Carrera Corre por Mí, Corre Conmigo

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La carrera incluyente se realizará el domingo 13 de septiembre con circuitos de 3 y 10 kilómetros en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La XIII Carrera Corre por Mí, Corre Conmigo, organizada por la fundación Villa Integra, se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre en Ciudad Juárez, como una actividad que combina el deporte con una causa comunitaria de inclusión.

La justa iniciará oficialmente a las 7:00 de la mañana y contempla dos circuitos, uno recreativo de 3 kilómetros y otro competitivo de 10 kilómetros, ambos con salida y meta en las instalaciones de Villa Integra.

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El evento fue presentado en conferencia de prensa por representantes del Instituto Municipal del Deporte y de Villa Integra, quienes detallaron la logística deportiva, vial y de participación prevista para esta edición.

Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, informó que la dependencia apoyará la carrera con la logística del recorrido, la meta y una activación física previa a cargo de entrenadores profesionales.

El circuito recreativo de 3 kilómetros saldrá de Villa Integra por Camino San Carlos, continuará hacia Prolongación Camino Ortiz Rubio, cruzará el bulevar Teófilo Borunda y tomará calle Neptuno, para regresar por avenida Ejército Nacional y Prolongación Ortiz Rubio hacia la meta.

La ruta recreativa fue diseñada como un trayecto plano y accesible para familias, carriolas y personas con discapacidad, con el objetivo de mantener el carácter incluyente de la carrera.

Para la prueba competitiva de 10 kilómetros, los corredores saldrán igualmente desde Villa Integra, avanzarán por Prolongación Ortiz Rubio y calle Neptuno, para incorporarse a avenida Ejército Nacional, bulevar Francisco Villarreal Torres y bulevar Teófilo Borunda, antes de retornar hacia el punto de origen.

La cuota de recuperación será de 350 pesos para el público general y de 250 pesos para personas con discapacidad. Lo recaudado será destinado a los programas de rehabilitación e impulso que desarrolla Villa Integra.

El registro incluye playera oficial, pulsera de acceso y medalla de finalista. Las inscripciones continúan abiertas de manera presencial en Villa Integra, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 3:00 a 5:00 de la tarde, así como mediante el formulario digital oficial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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