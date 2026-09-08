Inauguran exposición “Raíces que nos conectan” en el CEMPO

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La muestra fotográfica reconoce la presencia, identidad y aportaciones de mujeres de pueblos originarios en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez inauguró la exposición fotográfica “Raíces que nos conectan” en el Centro Municipal de Pueblos Originarios.

La muestra fue presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, en coordinación con la Comisión Edilicia de Pueblos Originarios y el CEMPO.

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La exposición está dedicada a reconocer, visibilizar y valorar la presencia y aportaciones de las mujeres de pueblos originarios, así como sus experiencias, identidad, tradiciones y formas de vida.

La obra fue realizada por la artista y fotógrafa Paula Regina Corazón, quien reunió 11 piezas fotográficas sobre distintos aspectos de la cotidianidad de mujeres pertenecientes a comunidades originarias.

Durante el acto protocolario se destacó que la muestra representa un espacio de encuentro entre el arte y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

Las instituciones participantes señalaron que este tipo de proyectos permiten reflexionar sobre la importancia de preservar raíces, tradiciones y saberes, como parte de la diversidad cultural que caracteriza a Ciudad Juárez.

También se reconoció la participación de Paula Regina Corazón por compartir su obra y contribuir, a través de la fotografía, a visibilizar historias, identidades y realidades de mujeres indígenas.

Las participantes coincidieron en la importancia de continuar impulsando actividades que acerquen a la ciudadanía a las distintas expresiones culturales de los pueblos originarios.

Durante las intervenciones se destacó el valor del trabajo coordinado entre instituciones municipales, con el objetivo de generar proyectos culturales que promuevan inclusión, reconocimiento y respeto a la diversidad.

En el presídium participaron Fabiola Tobón, colaboradora del CEMPO y responsable de Vinculación y Gestión; Rosalinda Guadalajara, promotora cultural del CEMPO; Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural del IPACULT, y Elvira Urrutia, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

También estuvieron presentes Diana Lozano, coordinadora del CEMPO; Olga Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, y la artista Paula Regina Corazón.

El Gobierno Municipal señaló que acciones como “Raíces que nos conectan” fortalecen el acceso de la ciudadanía a actividades artísticas y culturales, además de visibilizar el papel de las mujeres de pueblos originarios en la preservación de sus comunidades, tradiciones y patrimonio cultural.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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