Avanza integración de Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad

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Regidores entrevistaron a representantes de 10 organizaciones interesadas en formar parte del órgano ciudadano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables dieron continuidad al proceso de entrevistas para integrar el Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Juárez.

La coordinadora de la Comisión, Dina Salgado Sotelo, encabezó esta segunda ronda junto con los regidores Martha Patricia Mendoza Rodríguez y Alejandro Alberto Jiménez Vargas.

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Durante la sesión fueron atendidos representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil, interesadas en formar parte del órgano consultivo municipal.

Salgado Sotelo explicó que esta etapa corresponde a las asociaciones que aspiran a ocupar alguno de los cuatro espacios destinados a organizaciones civiles dentro del Consejo.

En una reunión previa, la Comisión entrevistó a personas interesadas en representar de manera individual a las personas con discapacidad, quienes competirán por tres lugares.

La regidora destacó que la participación ciudadana permite incorporar experiencia directa en el diseño y seguimiento de políticas públicas de inclusión, especialmente de quienes trabajan de manera cotidiana en favor de las personas con discapacidad.

“Son parte de los derechos de la ciudadanía, poder participar, compartir las opiniones, poder dar sugerencias como Consejo Consultivo”.

Salgado Sotelo resaltó la respuesta obtenida a la convocatoria, con perfiles diversos de personas, asociaciones y colectivos con experiencia en derechos de las personas con discapacidad.

La edil señaló que este Consejo Consultivo representa una oportunidad para abrir un espacio específico de participación dentro de los mecanismos ciudadanos del Municipio.

Una vez concluidas las entrevistas, las ponderaciones de las personas y organizaciones participantes serán compartidas con las y los regidores, como parte del procedimiento de selección.

La integración final del Consejo Consultivo se realizará mediante votación por cédula en sesión de Cabildo, prevista tentativamente para la última sesión de septiembre o la primera de octubre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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