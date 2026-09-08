Reconocerá Sindicatura a exsíndicos municipales de Ciudad Juárez

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La galería reunirá fotografías oficiales de quienes han ocupado la Sindicatura Municipal por voto directo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La síndica municipal, Ana Carmen Estrada García, anunció la realización de un evento para reconocer a exsíndicas y exsíndicos del Municipio de Juárez.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sindicatura Municipal, ubicadas en el tercer piso del edificio Nielsen.

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La convocatoria está dirigida a quienes han ocupado la Sindicatura Municipal mediante elección por voto directo, como parte de un ejercicio de reconocimiento institucional y memoria histórica.

“Se trata de convocar a todas y todos los exsíndicos que han sido electos por el voto directo en la historia de la ciudad”.

Estrada García informó que durante el evento se inaugurará una galería con fotografías oficiales de las personas que han estado al frente de esta representación municipal.

La funcionaria señaló que el objetivo es visibilizar a quienes forman parte de la historia institucional de Ciudad Juárez y reconocer las aportaciones realizadas desde la Sindicatura.

La síndica explicó que en días recientes se trabajó en la restauración y enmarcado de fotografías, además de la elaboración de placas institucionales uniformes para las y los exfuncionarios incluidos en la galería.

Estrada García destacó que la actual Sindicatura tiene antecedentes construidos por quienes ocuparon anteriormente el cargo, por lo que consideró importante rescatar esa memoria institucional.

“Es importante que sean tomados en cuenta porque la historia no miente”.

La síndica municipal indicó que el evento será un espacio de convivencia y remembranza, mediante el cual se busca mostrar a la ciudadanía que la Sindicatura cuenta con una trayectoria dentro de la vida pública local.

La galería permanecerá como testimonio del papel que han desempeñado las y los síndicos municipales en la supervisión, vigilancia y acompañamiento institucional del Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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