Imparte Policía Municipal plática sobre números comunitarios en el oriente

Buscan fortalecer la denuncia segura y la atención oportuna mediante la proximidad social

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática informativa a habitantes de la Zona Oriente de la ciudad con el objetivo de fomentar el uso adecuado de los números comunitarios y fortalecer la comunicación entre ciudadanía y corporación.

Durante la actividad, agentes municipales dieron a conocer los números comunitarios correspondientes a los distintos distritos policiales, además de explicar su correcta utilización para facilitar la denuncia segura y propiciar una intervención oportuna ante situaciones de riesgo.

Como parte de la estrategia preventiva, se entregaron trípticos con información diversa en materia de seguridad, y se invitó a las y los asistentes a utilizar la aplicación móvil Juárez Emergencia, disponible de manera gratuita, como una alternativa adicional al sistema 9-1-1 para solicitar apoyo.

Asimismo, se proporcionaron los contactos comunitarios de cada distrito policial: Distrito Valle (656 265 1831), Distrito Sur (656 247 0305), Distrito Oriente (656 597 4213), Distrito Universidad (656 218 5732), Distrito Poniente (656 493 3587), Distrito Centro (656 820 2937), Distrito Riveras (656 860 6661) y DEVIFG (656 381 0922).

La dependencia municipal destacó que estas acciones buscan reforzar la proximidad social, generar confianza con la comunidad y promover una ciudadanía más informada y participativa en la prevención del delito.

Finalmente, la SSPM reiteró su compromiso de mantener el contacto directo con las colonias de Ciudad Juárez, priorizando la prevención y la colaboración ciudadana como ejes de la estrategia de seguridad pública.

