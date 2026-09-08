Busca OMEJ nuevo corralón en el suroriente de Ciudad Juárez

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La Operadora Municipal de Estacionamientos ha retirado más de mil vehículos chatarra para reducir la saturación en depósitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez mantiene la búsqueda de un terreno para habilitar un nuevo depósito vehicular en el suroriente de la ciudad.

El titular de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, informó que actualmente se trabaja en alternativas para reducir la saturación de los corralones municipales, donde permanecen vehículos que no han sido reclamados durante años.

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Como parte de estas acciones, más de mil vehículos considerados chatarra han sido retirados de los depósitos municipales, luego de cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Flores Castañeda explicó que se han realizado remates de unidades que permanecieron durante largos periodos en los corralones, algunas con antigüedad superior a una década y sin que alguna persona acudiera a reclamarlas.

“Hemos sacado más de mil vehículos chatarra, donde no ha habido una sola persona que vaya y solicite ese vehículo”.

El funcionario señaló que, antes de disponer de las unidades, se publican edictos y notificaciones para dar oportunidad a posibles propietarios o interesados de acreditar algún derecho sobre los vehículos.

La OMEJ también busca retirar fierro viejo y otros materiales acumulados en los depósitos, aunque algunos forman parte de investigaciones y requieren liberaciones de la Fiscalía General del Estado u otras autoridades competentes.

Flores Castañeda adelantó que en una próxima reunión del Consejo de la Operadora se buscará contar con representantes de la Fiscalía, con el propósito de revisar procedimientos de liberación y avanzar en la limpieza de los corralones dentro del marco legal.

El titular de la dependencia explicó que una parte de las unidades almacenadas corresponde a vehículos con daños totales o incendiados, que ya no son reclamados y terminan ocupando espacio durante años.

En cuanto al nuevo corralón, OMEJ analiza opciones de terreno municipal en el suroriente, zona que actualmente no cuenta con una instalación de este tipo para el resguardo de vehículos asegurados.

La falta de un depósito en ese sector obliga a trasladar unidades prácticamente a través de toda la ciudad hacia alguno de los corralones existentes, lo que implica mayor tiempo operativo.

Flores Castañeda indicó que las gestiones comenzaron durante la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar y continúan con el actual presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, mediante conversaciones con el área de Patrimonio para ubicar un predio viable.

El funcionario agregó que anteriormente se analizó una posible ubicación, pero fue descartada debido a que se encontraba dentro de una zona habitacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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