InicioEstadoBorderplex

Promueve IMM formación de psicólogas con perspectiva feminista

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El Instituto impulsa una red de especialistas para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres impulsa la formación continua de psicólogas con perspectiva feminista y enfoque informado en trauma, con el objetivo de fortalecer la atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

A través del área de Prevención, el IMM conformó una red de psicólogas aliadas integrada por profesionales que atienden a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad.

- Publicidad - HP1

La red está conformada por especialistas del Instituto Municipal de las Mujeres, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales particulares, con experiencia en procesos de acompañamiento psicológico a mujeres.

Como parte de esta estrategia, las integrantes participaron en la master class “Psicología por y para mujeres en contextos de violencia, desde una aproximación clínica-social”.

También tomaron parte en el curso intensivo “Herramientas clínicas desde una psicología centrada en las mujeres e informada en trauma”, impartido por Daniela Valera Cato, directora de Hilando Utopías A.C.

La jornada de capacitación tuvo como propósito actualizar conocimientos y brindar herramientas para intervenciones sensibles, especializadas, humanas e informadas en trauma.

El IMM señaló que este tipo de procesos formativos permiten mejorar la atención psicológica a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, al incorporar enfoques que reconocen el impacto emocional, social y físico de estas experiencias.

La jornada fue financiada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y la Fundación Paso del Norte, como parte del proyecto Entrelazando Redes por una Vida Libre de Violencia.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que continuará fortaleciendo alianzas y espacios de capacitación para ampliar la capacidad de atención y acompañamiento a mujeres en Ciudad Juárez.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

El Jefazo – Encuestas

Humor con humor se paga...
Borderplex

Reaunuda módulo de El Punto importaciones de vehículos este día

La Dirección de Atención Ciudadana informó que las actividades en el módulo de El...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto