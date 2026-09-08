Promueve IMM formación de psicólogas con perspectiva feminista

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El Instituto impulsa una red de especialistas para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres impulsa la formación continua de psicólogas con perspectiva feminista y enfoque informado en trauma, con el objetivo de fortalecer la atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

A través del área de Prevención, el IMM conformó una red de psicólogas aliadas integrada por profesionales que atienden a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad.

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La red está conformada por especialistas del Instituto Municipal de las Mujeres, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales particulares, con experiencia en procesos de acompañamiento psicológico a mujeres.

Como parte de esta estrategia, las integrantes participaron en la master class “Psicología por y para mujeres en contextos de violencia, desde una aproximación clínica-social”.

También tomaron parte en el curso intensivo “Herramientas clínicas desde una psicología centrada en las mujeres e informada en trauma”, impartido por Daniela Valera Cato, directora de Hilando Utopías A.C.

La jornada de capacitación tuvo como propósito actualizar conocimientos y brindar herramientas para intervenciones sensibles, especializadas, humanas e informadas en trauma.

El IMM señaló que este tipo de procesos formativos permiten mejorar la atención psicológica a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, al incorporar enfoques que reconocen el impacto emocional, social y físico de estas experiencias.

La jornada fue financiada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y la Fundación Paso del Norte, como parte del proyecto Entrelazando Redes por una Vida Libre de Violencia.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que continuará fortaleciendo alianzas y espacios de capacitación para ampliar la capacidad de atención y acompañamiento a mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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