Rehabilita Obras Públicas calle Paseo del Portal en Villa Colonial

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La intervención contempla una superficie de 981.81 metros cuadrados y una inversión superior a 663 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Municipal inició los trabajos de rehabilitación de la calle Paseo del Portal, en la colonia Villa Colonial.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra busca mejorar las condiciones de movilidad y entregar vialidades más seguras para las familias que habitan y transitan por este sector.

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Como parte de los trabajos, personal municipal retiró el material deteriorado de la vialidad, con el objetivo de preparar la superficie para la posterior colocación de nuevo asfalto.

La intervención contempla una superficie de 981.81 metros cuadrados, en el tramo comprendido de la calle De la Fuente a Paseo del Portal.

La obra representa una inversión de 663 mil 494 pesos con 99 centavos, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Obras Públicas.

González García señaló que, de manera simultánea, también se trabaja en la calle Paseo del Santuario, con el propósito de mejorar la movilidad en toda la zona.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte de los trabajos de rehabilitación vial que se realizan en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La dependencia señaló que continuará atendiendo peticiones ciudadanas relacionadas con el mejoramiento de calles y vialidades, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y la seguridad de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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