Resguardará Seguridad Vial festejos patrios del 15 de septiembre

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El operativo contará con 153 policías viales, patrullas y motocicletas para ordenar el flujo vehicular y peatonal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial con motivo de los festejos patrios del próximo martes 15 de septiembre en Ciudad Juárez.

La corporación informó que el despliegue iniciará a partir de las 16:00 horas y contará con la participación de 153 policías viales, 10 mandos, 20 unidades patrulla y 20 motocicletas.

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El personal estará encargado de resguardar el flujo vehicular y peatonal en la zona del evento, así como de orientar a conductores y asistentes durante los cierres y desviaciones programadas.

Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentra la avenida Lincoln, desde la calle Ing. David Herrera Jordán hasta Rafael Pérez Serna.

También será cerrada la avenida Heroico Colegio Militar, desde Adolfo López Mateos hasta Panamá, en ambos sentidos, como parte del dispositivo de seguridad vial.

La avenida Rafael Pérez Serna tendrá cierre desde la calle Costa Rica hasta avenida Lincoln, en sentido de poniente a oriente, mientras que la calle Ing. David Herrera Jordán permanecerá cerrada de oriente a poniente, desde Adolfo López Mateos hasta avenida Lincoln.

Para acceder al cruce internacional Córdova-Américas, la ruta habilitada será por avenida Rafael Pérez Serna, en sentido de oriente a poniente.

Quienes ingresen de Estados Unidos a México por ese mismo puente serán desviados por Rafael Pérez Serna hacia el poniente, para posteriormente incorporarse a avenida Juan Pablo II rumbo al oriente.

Como rutas alternas de oriente a poniente estarán disponibles la avenida Hermanos Escobar y la prolongación Juan Pablo II, mientras que para llegar al evento de sur a norte se podrá utilizar Plutarco Elías Calles, Abraham Lincoln o calle Panamá.

Seguridad Vial exhortó a las personas asistentes a evitar estacionarse en áreas verdes, ya que los vehículos podrían ser retirados o detenidos conforme a la normatividad.

La corporación pidió atender las indicaciones de los agentes, salir con anticipación y conducir con precaución para reducir riesgos durante los festejos patrios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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