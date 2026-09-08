Ofrece Derechos Humanos taller de autocuidado a niñas y niños de preescolar

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La actividad abordó la prevención del abuso sexual infantil mediante dinámicas, lectura y material didáctico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos llevó a cabo el taller “Conociendo nuestro cuerpo y la prevención del abuso sexual infantil”, dirigido a niñas y niños del Jardín de Niños “Simón Bolívar”.

La actividad tuvo como objetivo promover el autocuidado, la seguridad infantil y la protección de la integridad desde la primera infancia, mediante herramientas adaptadas a la edad de las y los participantes.

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A través de dinámicas, lectura de un cuento y material didáctico, las niñas y los niños aprendieron a identificar las partes de su cuerpo, nombrarlas correctamente y comprender el concepto de límites personales.

El taller buscó proporcionar herramientas sencillas para que la niñez reconozca situaciones de riesgo, aprenda a expresar incomodidad y conozca su derecho a la protección.

Durante la sesión también se reforzó la importancia de que niñas y niños puedan decir “no”, confiar en sus intuiciones y pedir ayuda a personas adultas de confianza cuando enfrenten alguna situación que les genere temor o incomodidad.

La dependencia señaló que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer entornos escolares más seguros y a fomentar una cultura de prevención desde edades tempranas.

Como parte de las recomendaciones, también se recordó la importancia de proteger la identidad de niñas y niños en entornos digitales.

La Dirección de Derechos Humanos llamó a cubrir o editar los rostros de menores antes de compartir imágenes en redes sociales o medios digitales, con el fin de cuidar su seguridad, privacidad e integridad.

La instancia municipal indicó que continuará impulsando acciones de sensibilización y prevención en espacios educativos, orientadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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