Apoya Comisión del Deporte a atletas juarenses para competencias nacionales e internacionales

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Regidoras acordaron distribuir 128 mil pesos entre deportistas que representarán a Ciudad Juárez en distintas disciplinas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física acordaron apoyar económicamente a atletas juarenses que participarán en competencias nacionales e internacionales.

El recurso aprobado asciende a 128 mil pesos y será distribuido entre deportistas que viajarán a distintos puntos del país y del extranjero para representar a Ciudad Juárez.

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La reunión fue encabezada por la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión, junto con la edil Mayra Karina Castillo Tapia, quienes revisaron las solicitudes presentadas por las y los atletas.

Los apoyos estarán dirigidos a deportistas que participarán en competencias de tae kwon do, futbol, béisbol, kickboxing y maxibaloncesto.

Entre los destinos previstos se encuentran Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey, Nayarit y Chihuahua, además de Italia, donde también habrá participación de atletas juarenses.

Escalante Ramírez señaló que respaldar a quienes practican alguna disciplina deportiva también representa un apoyo para sus familias, debido a los gastos que implica acudir a torneos fuera de la ciudad.

La regidora explicó que las competencias requieren cubrir costos de transporte, hospedaje, alimentación, inscripciones y otros requerimientos relacionados con cada disciplina.

Agregó que, en numerosos casos, madres y padres de familia asumen directamente estos gastos para que sus hijas e hijos puedan continuar con su preparación y asistir a eventos deportivos.

La Comisión del Deporte y Cultura Física destacó la importancia de acompañar a las y los atletas locales, especialmente cuando su participación contribuye a proyectar el talento deportivo de Ciudad Juárez en escenarios nacionales e internacionales.

Las regidoras señalaron que este tipo de apoyos buscan facilitar la participación de deportistas juarenses y reconocer el esfuerzo que realizan junto con sus familias, entrenadores y equipos de trabajo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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