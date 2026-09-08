Iluminan Monumento a Benito Juárez con colores patrios en Ciudad Juárez

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El espacio luce verde, blanco y rojo durante septiembre por las fiestas patrias, tras la modernización de su sistema de iluminación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Monumento a Benito Juárez luce durante septiembre una iluminación especial con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, como parte de las actividades alusivas a las fiestas patrias en la ciudad.

La intervención forma parte de la renovación del sistema de iluminación realizada este año por la Dirección de Alumbrado Público, con el objetivo de mejorar la imagen nocturna de uno de los espacios cívicos más representativos de Ciudad Juárez.

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El proyecto permitió incorporar tecnología LED y un sistema de control inalámbrico para modificar la ambientación del monumento, lo que facilita adaptar la iluminación a fechas conmemorativas, festividades y eventos especiales del calendario cívico.

“Este mes el espacio lucirá los colores patrios, creando una imagen que busca fortalecer el sentido de identidad y orgullo entre los juarenses”, señaló Abraham Espitia, titular de Alumbrado Público.

Como parte de los trabajos, también se intervino la Plaza Benito Juárez para mejorar sus condiciones de iluminación y reforzar la seguridad visual en el entorno urbano donde se ubica el monumento.

En el caso del Monumento a Benito Juárez, fueron instaladas luminarias tipo spot con tecnología LED, además de un sistema de transmisión y recepción inalámbrica DMX, utilizado para el control técnico de los cambios de color y ambientación.

La nueva infraestructura permitirá que el monumento pueda iluminarse de manera temática en distintas celebraciones, lo que amplía las posibilidades de uso simbólico del espacio público durante fechas relevantes para la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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