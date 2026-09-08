Capacita Poder Judicial de Chihuahua a personal en enfoque intercultural

Publicidad - LB2 -

La jornada se realizó en el CEMPO para fortalecer una impartición de justicia inclusiva y con perspectiva de derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Juzgadores, magistrados y personal operativo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua participaron en una jornada de capacitación sobre interculturalidad en las instalaciones del Centro Municipal de Pueblos Originarios.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer una impartición de justicia inclusiva, con perspectiva de derechos humanos y sensibilidad institucional hacia los pueblos y comunidades indígenas que radican en esta frontera.

- Publicidad - HP1

La jornada fue recibida por Diana Laura Lozano Linares, coordinadora general del CEMPO, junto con representantes de la comunidad chinanteca, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y realizaron un recorrido por el espacio municipal.

Durante el encuentro, Lozano Linares expuso parte del trabajo que se desarrolla en el Centro Municipal de Pueblos Originarios para fortalecer la identidad, la preservación cultural y el acompañamiento a comunidades originarias asentadas en Ciudad Juárez.

“Es importante mantener una sensibilidad institucional para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas”, coincidieron las magistradas Nancy Elizabeth Sánchez Corona e Ilian Yasel Iradiel Villanueva.

La sesión formativa fue impartida por Rosa María Guadalajara Reyes, encargada de Promoción de la Interculturalidad e integrante de la comunidad rarámuri, quien abordó los retos y herramientas necesarias para aplicar un enfoque intercultural en la función jurisdiccional.

El encuentro permitió reforzar la coordinación entre autoridades locales y el Poder Judicial, a partir de canales permanentes de cooperación y formación continua, de acuerdo con lo expuesto por Fabiola Vázquez Tobón, responsable de Vinculación y Difusión del CEMPO.

El evento fue encabezado por integrantes del Comité de Interculturalidad del Poder Judicial, entre ellas las magistradas Ilian Yasel Iradiel Villanueva, de la Quinta Sala Penal Regional; Sara Julieta Muñoz Andrade, de la Sala Familiar Regional, y Nancy Elizabeth Sánchez Corona, de la Tercera Sala Penal Regional.

También participaron el magistrado Emmanuel Chávez Chávez, titular de la Segunda Sala Civil Regional, y la magistrada Adriana Salcido Burrola, titular de la Tercera Sala Civil Regional, además de jueces de primera instancia, secretarios de acuerdos, defensores públicos y personal de la Dirección de Servicios Previos al Juicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.