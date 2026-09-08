Convoca Sport Fest 2026 a últimos registros para Torneo de Ajedrez

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El registro cierra el viernes 11 de septiembre; el torneo se realizará el sábado 12 en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Ajedrez y el Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez realizaron el último llamado para participar en el Torneo de Ajedrez Ciudad Juárez-Sport Fest 2026.

El cierre de registros será el viernes 11 de septiembre a las 11:30 de la noche, por lo que las personas interesadas aún pueden completar su inscripción para integrarse a la competencia.

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La cuota de inscripción es de 100 pesos y los primeros 80 participantes registrados recibirán playera y medalla conmemorativa, como parte de los incentivos contemplados para esta edición del torneo.

El certamen se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez García”. La junta previa iniciará a las 9:30 de la mañana, el pase de lista será a las 10:00 y la primera ronda comenzará a las 10:30 horas.

La competencia se desarrollará en formato de ajedrez rápido, con cinco rondas y ritmo de juego 15+5, modalidad que permite partidas dinámicas y puntuables dentro del calendario oficial.

El torneo contempla las categorías Abierta, Femenil, U12 y U18, con medallas para los tres primeros lugares de cada división, además de una bolsa económica para la categoría Abierta.

En esa categoría, el primer lugar recibirá 2 mil 500 pesos; el segundo, mil 500; el tercero, mil pesos, y el cuarto lugar obtendrá 500 pesos. También habrá premios especiales de 500 pesos y medalla para la mejor participante de la rama femenil, así como para los mejores competidores U12 y U18.

El torneo cuenta con aval de la FENAMAC y la FIDE, por lo que será válido para rating nacional y rating FIDE, lo que representa una oportunidad para sumar puntos en el ranking oficial.

Las inscripciones y detalles del evento están disponibles mediante el enlace oficial de registro, además de informes por WhatsApp al número 656-319-5129.

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