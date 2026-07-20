Presenta Obras Públicas avances de infraestructura y anuncia nuevas licitaciones en Ciudad Juárez

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El Municipio reportó avances en puentes, parques y vialidades, además de nuevos proyectos para fortalecer la movilidad y los espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección General de Obras Públicas informó sobre los avances de diversos proyectos de infraestructura que se ejecutan en distintos sectores de Ciudad Juárez, además de anunciar nuevas obras que serán licitadas en las próximas semanas para mejorar la movilidad, los espacios públicos y los servicios urbanos.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, señaló que continúan los trabajos de construcción de los puentes peatonales del distribuidor vial Talamás Camandari-Mascareñas y del arroyo Tapioca, así como la rehabilitación de los puentes del Viaducto, que presentan daños ocasionados por accidentes y el desgaste natural.

“La licitación del puente vehicular en el cruce de Cuatro Siglos y Valle del Sol ya se encuentra en proceso y permitirá mejorar la circulación en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.”

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Entre los proyectos próximos a ejecutarse destaca el puente vehicular de Cuatro Siglos y Valle del Sol, además de la segunda etapa del Rastro Municipal, que contempla el equipamiento necesario para poner en operación las instalaciones una vez concluida la obra civil.

El funcionario informó que también se prepara la licitación para la segunda etapa del Parque Norponiente, así como la construcción de un auditorio en la Biblioteca Bonanza, otro en el edificio del SNTE y la rehabilitación de la Plaza de Armas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural y los espacios públicos.

En materia de imagen urbana, González García indicó que ya inició la rehabilitación de los camellones de la avenida Tecnológico, en los tramos comprendidos del Aeropuerto al bulevar Zaragoza y de la glorieta del Kilómetro 20 hacia el Kilómetro 1, como parte del programa municipal de mejoramiento urbano.

Además, informó que continúan los programas de fresado, recarpeteo, construcción de calles y domos, así como la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo 2026, que contempla una inversión cercana a 400 millones de pesos para obras de pavimentación, parques, escuelas e infraestructura comunitaria.

La dependencia agregó que el Municipio prevé invertir alrededor de 10 millones de pesos en la construcción de nuevos pozos de absorción y en el mantenimiento de los ya existentes para reducir riesgos durante la temporada de lluvias. Asimismo, anunció que en los próximos días se intensificarán los trabajos de rastreo y nivelación de calles de terracería en el suroriente y norponiente de la ciudad, con hasta nueve frentes de trabajo simultáneos, además de mantener el programa permanente de bacheo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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