Supervisa Ortiz Orpinel bacheo en Riberas del Bravo y solicita a la JMAS reparar infraestructura dañada

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El alcalde recorrió vialidades intervenidas por el Municipio y pidió al organismo estatal atender una caja de válvulas que representa un riesgo para automovilistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel supervisó los trabajos de bacheo que realiza el Gobierno Municipal en el fraccionamiento Riberas del Bravo, donde también hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para reparar infraestructura dañada que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Durante el recorrido, el alcalde informó que las cuadrillas municipales trabajan de manera simultánea en vialidades como el bulevar Fundadores, la avenida Siglo XXI, Paseo del Norte y calles aledañas, atendiendo reportes realizados por la ciudadanía a través de los canales oficiales y redes sociales.

“Sabemos que todavía hay muchos puntos por atender, pero todos los días estamos trabajando. No se desesperen, seguimos avanzando porque esto cambia la vida de la gente al brindar una mejor movilidad.”

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Ortiz Orpinel destacó que durante junio fueron reparados alrededor de 2 mil 300 baches y expresó su confianza en que durante julio esa cifra aumente, como parte de las acciones para mejorar la movilidad en distintos sectores de la ciudad.

El ingeniero Juan Chairez explicó que la programación de las obras responde a solicitudes presentadas por habitantes de las colonias y a reportes recibidos mediante redes sociales, lo que permitió priorizar intervenciones en diversos puntos del suroriente de la ciudad.

Durante la supervisión, el alcalde detectó una caja de válvulas perteneciente a la JMAS con daños estructurales, cuya base de concreto presenta deterioro y requiere una reparación integral, de acuerdo con el personal técnico que acompañó el recorrido.

Ante esta situación, Ortiz Orpinel solicitó al organismo operador del agua atender este tipo de desperfectos, al señalar que, aunque el Municipio puede implementar medidas preventivas para evitar accidentes, la reparación definitiva corresponde a la JMAS.

En la gira de trabajo también participó la regidora María Dolores Adame Alvarado, coordinadora de la Comisión de Asentamientos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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